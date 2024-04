Ugotowali żywcem ptaka. Wszystko nagrali telefonem

Nagranie wstrząsnęło internautami i stało się przedmiotem policyjnego dochodzenia. Policjanci operacyjni z włodawskiej komendy natychmiast podjęli działania w celu zidentyfikowania sprawców i przeprowadzenia śledztwa w tej makabrycznej sprawie.

Dzięki szybkiej reakcji służb, udało się ustalić tożsamość dziewięciu nieletnich, którzy brali udział w tym bestialskim procederze.

Nastolatkowie ugotowali żywcem ptaka

Jak informujeaspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, młodzi sprawcy są w wieku od 14 do 16 lat i pochodzą z terenu powiatu włodawskiego. Ich okrutne zachowanie oraz brak szacunku wobec zwierzęcia budzi oburzenie i wzbudza pytania o przyczynę takiej przemocy.

– Wczoraj rano, policjanci operacyjni włodawskiej komendy monitorując sieć natrafili na filmik umieszczony na jednym z portali społecznościowych. Jego treść była zatrważająca. Grupa młodych osób złapała w sieć ptaka znajdującego się pod ścisłą ochroną, a następnie postanowiła go ugotować żywcem. Niezwłocznie policjanci przystąpili do ustalenia i zabezpiecenia wszystkich dowodów w sprawie. W chwili obecnej ustalamy czasookres zdarzenia i wykonujemy czynności związane z przesłuchaniem świadków. W sprawę zamieszanych jest 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego. Nastolatkowie są w wieku od 14 do 16 lat – informuje policjantka.

Zgodnie z obowiązującym prawem, znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi surowymi konsekwencjami. Za takie czyny sprawcom może grozić kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Ze względu na niski wiek niektórych z zatrzymanych nastolatków, najpewniej ich sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rodzinnym. Karą pozbawienia wolności mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Co skłoniło nastolatków do takiej przemocy?

Jednakże, oprócz wymiaru karnego, warto również zastanowić się nad przyczynami i kontekstem, który prowadzi do takich aktów okrucieństwa. Co skłania młode osoby do podejmowania takich brutalnych działań? Czy jest to wynik braku edukacji, czy może efekt uboczny wpływu internetu i mediów społecznościowych, gdzie wulgarność i przemoc często są promowane i gloryfikowane?

Sytuacja wskazuje na pilną potrzebę edukacji w zakresie szacunku wobec życia zwierząt oraz rozwijania empatii i zrozumienia dla istot żywych. To zadanie nie tylko dla instytucji edukacyjnych, ale również dla rodziców.

