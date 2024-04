Makabra w Warszawie. Zarzut poczwórnego zabójstwa dla Ukraińca

O sprawie informuje RMF FM. Mężczyzna został wytypowany spośród siedmiu osób zatrzymanych w tej sprawie i jeszcze we wtorek ma usłyszeć zarzut poczwórnego zabójstwa.

Ciała czterech osób w pustostanie na Woli

Motywy zbrodni nie są na razie znane. Stacja informuje, że może chodzić o porachunki w środowisku bezdomnych Polaków i Ukraińców. Do tej pory nie udało się potwierdzić tożsamości ofiar. To czterech mężczyzn. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu, zostały zakopane w ziemi na podwórku albo zostawione w pustych pomieszczeniach, na strychu oraz w jednym z mieszkań pustostanu. Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok.

Okoliczni mieszkańcy mówili dziennikarzom, że w kamienicy przebywało wiele osób bezdomnych. Budynek ten obecnie jest pustostanem przeznaczonym do rozbiórki. Jego stan techniczny jest bardzo zły, a obok trwają prace rozbiórkowe.

Według nieoficjalnych ustaleń „Gazety Wyborczej” pierwsze dwa ciała znaleziono w niedzielę 7 kwietnia na podwórku. Dzień później służby odkopały zwłoki dwóch kolejnych osób. Na miejscu oprócz policji pracowały Żandarmeria Wojskowa oraz zespół prokuratorski.

Prokurator Szymon Banna powiedział RMF FM, że nic nie wskazuje na to, by w kamienicy ukryto więcej ciał. Policjanci jeszcze we wtorek przeszukiwali przez kilka godzin opuszczony budynek i zabezpieczali ślady. Towarzyszyli im śledczy.

Pustostan przy ulicy Grzybowskiej pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku.

