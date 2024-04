Fala dymisji w SOP. W tle wątek „zdrady” Andrzeja Dudy

W Służbie Ochrony Państwa została przeprowadzona kontrola ministerialna. Rzeczpospolita informowała, że pod lupą znalazła się m.in. sprawa szefa pirotechników Radosława Sz., który miał korzystać z samochodów służbowych mimo braku odpowiednich uprawnień. Skontrolowano także działania podczas zabezpieczania miesięcznic smoleńskich.

9 kwietnia media obiegła informacja o rewolucji kadrowej w SOP. Szef MSWiA podjął decyzję o odwołaniu z funkcji zastępców komendanta ppłk Bartłomieja Hebdy oraz płk Włodzimierza Gawędy. Ten pierwszy to były szef ochrony Andrzeja Dudy, który odpowiadał za działania ochronne w SOP. Do zadań drugiego należał nadzór nad kwestiami logistycznymi.

Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że następcą Bartłomieja Hebdy ma zostać ppłk Tomasz Jackowicz, obecny szef ochrony Donalda Tuska. Z kolei Włodzimierza Hebdę ma zastąpić Maciej Lewiński, który do tej pory był odpowiedzialny za kwestie finansowe w SOP.



Powody dymisji nie zostały oficjalnie ujawnione. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, zmian w SOP miał się domagać Donald Tusk. Warto przypomnieć, że Bartłomiej Hebda był w przeszłości szefem ochrony prezydenta i to właśnie Andrzejowi Dudzie zawdzięcza swój awans. Co ciekawe, to właśnie on wydał zgodę policji na wejście do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.