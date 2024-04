Wyjęła kość z zupy i zadała cios w głowę partnerowi. Poszło o wybory

8 kwietnia, a więc w dniu, kiedy Polacy poznali oficjalne wyniki wyborów, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymali wezwanie ws. niecodziennego incydentu.

44-latka poróżniła się z partnerem o wybory

Jak opisuje zespół prasowy KPP, 44-latka zaatakowała partnera. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w trakcie obiadu, biorąc pod uwagę, że kobieta uderzyła mężczyznę kością, którą wyjęła wcześniej z zupy. Rana była na tyle duża, że wymagał on interwencji lekarskiej. Dlatego też wkrótce po awanturze trafił do szpitala.

Policjanci przyznają, że nie po raz pierwszy odwiedzili parę, a 44-latka była już karana za znęcanie się nad mężczyzną.

Dlaczego jednak postanowiła zadać cios partnerowi? Mieli pokłócić się o wyniki wyborów samorządowych 2024. Sytuacja była na tyle nerwowa, że kobieta nie mogła powstrzymać się od wygłaszania obraźliwych słów pod adresem mężczyzny nawet w obecności stróżów prawa.

44-latka po zdarzeniu sama wezwała na miejsce policję. Została zatrzymana i umieszczona w policyjnym areszcie. W przeszłości otrzymała wyrok w zawieszeniu za podobny czyn. „Teraz grozi jej odpowiedzialność w warunkach recydywy, a tym samy kara do 7,5 roku za kratami” – podają funkcjonariusze.

Wyniki wyborów – gmina Bisztynek

Według PKW w gminie Bisztynek większość mandatów do rady uzyskał Komitet Wyborczy Wyborców Aktywny Samorząd – otrzymał 36,7 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się KWW „Współpraca i Rzetelność” – 34,58 proc. głosów, zaś na trzecim – KWW Wspólna Sprawa – 28,72 proc. wszystkich głosów.

Najwięcej głosów w wyborach na burmistrza Bisztynka otrzymał bezpartyjny Zbigniew Drozdowski z KWW AS. Teraz zmierzy się w drugiej turze ze Zbigniewem Filipczykiem z KWW „WiR”, który uzyskał niemal taki sam wynik.

