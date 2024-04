Donald Tusk potwierdził rekonstrukcję rządu. Przedstawił szczegóły

Jak ustaliła dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek, już wkrótce w rządzie ma dojść do sporych zmian. Według naszych informacji rekonstrukcja ma objąć m.in. Ministerstwo Zdrowia. Wśród kandydatów typowanych do dymisji pojawiły się także nazwiska Bartłomieja Sienkiewicza oraz Borysa Budki.

Rekonstrukcja rządu Tuska. Którzy ministrowie do dymisji?

„Tego pierwszego ma nie darzyć sympatią najbliższy współpracownik premiera Paweł Graś, więc na rękę byłoby odesłanie polityka do Parlamentu Europejskiego. Co do Borysa Budki, to szef rządu waha się, czy wpisywać go na listy do Europarlamentu, bo z jego okręgu będzie kandydował – jak zawsze – Jerzy Buzek” – pisaliśmy na łamach „Wprost”.

Rekonstrukcja ma objąć także koalicjantów: ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana i minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę.

Donald Tusk potwierdził rekonstrukcję rządu

Informacje „Wprost” potwierdził sam Donald Tusk. – Rekonstrukcja rządu na pewno się zdarzy. Ona będzie zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów lub ich decyzji politycznej. Pożegnamy się z tymi, którzy nie wykorzystali optymalnie tych miesięcy – zapowiedział premier podczas konferencji prasowej.

Szef rządu przypomniał, że „są wybory do europarlamentu i pojawiają się sygnały, że być może niektórzy ministrowie będą chcieli wzmocnić listy i kandydować”. – Ale mówimy o bardzo nielicznych przypadkach – zapewnił.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej dodał, że zmiany w jego gabinecie zostaną przeprowadzone na przełomie wiosny oraz lata. O szczegółach ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią i Włodzimierzem Czarzastym. – Będę dzisiaj o tym rozmawiał z liderami koalicji 15 października. Bez emocji. Jako premier mam poczucie pełnego wsparcia z ich strony, to jest dla mnie bardzo budujące – zapewnił.

