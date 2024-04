Poseł Suwerennej Polski zaliczył zabawną wpadkę. „Aborcja do...”

Do krótkiej, ale zaskakującej wymiany zdań doszło podczas spotkania reporterki TVN24 z posłem Suwerennej Polski Mariuszem Goskiem.

– Aborcja do 12 tyg. życia (płodu – red.). Tak czy nie – zapytała go wprost Agata Adamek. – Aborcja zawsze jest, aborcją, także ta do 12. roku życia – przejęzyczył się poseł.

Mariusz Gosek o aborcji. To nie pierwsza pomyłka

W 2021 roku w polskim Sejmie głosowano nad projektem zrównującym aborcję z zabójstwem. „Gazeta Wyborcza” informowała, że 42 posłów PiS głosowało za nim. Także Mariusz Gosek, ówczesny poseł Solidarnej Polski, zagłosował za dalszymi pracami nad projektem ustawy, chociaż jego partyjny szef Zbigniew Ziobro był za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Mariusz Gosek mówił, że pomylił się w głosowaniu.

– Pomyłkowo. Nie popieram projektu ustawy w takim kształcie i treści jak w przywołanym projekcie ustawy. Tutaj moje stanowisko jest identyczne jak mojego szefa, ministra sprawiedliwości. Mój błąd w głosowaniu – wyjaśnił wtedy.

Spor a aborcję w polskim Sejmie

Spór o aborcję rozgorzał na nowo, gdy marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że projekty ustaw w tej sprawie nie będą procedowane przed wyborami samorządowymi. Ten niespodziewany zwrot wywołał lawinę komentarzy, nie tylko po stronie koalicjantów. Koalicja Obywatelska i Lewica są zgodne i chcą prawa do przerywania ciąży do 12. tygodnia. Z kolei Trzecia Droga opowiada się za przywróceniem tzw. kompromisu aborcyjnego, który zezwalał na przerwanie ciąży w przypadku wad rozwojowych płodu.

W obecnym stanie prawnym w Polsce aborcja jest legalna w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała wskutek czynu zabronionego, np. zgwałcenia.

