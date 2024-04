Decyzja ws. ustaw aborcyjnych jeszcze w tym tygodniu. Tak zagłosuje Szymon Hołownia

Decyzja Szymona Hołowni o procedowaniu w Sejmie projektów ustaw dotyczących aborcji dopiero wyborach samorządowych wywołała znaczne napięcia w koalicji. Parlamentarzystki Lewicy miały nawet rozważać złożenie wniosku o odwołanie marszałka.

We wtorek, już po pierwszej turze głosowania, lider Polski 2050 przekazał, że 11 kwietnia zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie wszystkich ustaw. Natomiast w piątkowe południe odbędzie się głosowanie. Wcześniej, w środę, 10 kwietnia, zaplanowana została debata nad zmianami w przepisach regulujących zasady przerywania ciąży.

Hołowniaujawnił w rozmowie z dziennikarzami, że zagłosuje w tej sprawie tak, jak cała jego partia, czyli, aby wszystkie projekty skierować do komisji nadzwyczajnej. – Przygotowujemy się dzisiaj też do tego, żeby powołać komisję nadzwyczajną, jeżeli będzie taka decyzja Sejmu. Do tego trzeba działań Prezydium Sejmu, należy też ustalić parytety. Do tego wszystkiego będziemy gotowi na tym posiedzeniu: w czwartek czytanie tych ustaw, w piątek prawdopodobnie w bloku głosowań o 12 głosowania – mówił marszałek Sejmu.

Kiedy aborcja w Polsce jest dopuszczalna?

W październiku 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznano przesłankę eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. Chodzi dokładnie o art. 38, który stanowi, że każdemu człowiekowi zapewnia się prawną ochronę życia. W obecnym stanie prawnym aborcja jest legalna w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała wskutek czynu zabronionego, np. gwałtu.

Teraz na stole są cztery projekty regulujące zasady przerywania ciąży. Koalicja Obywatelska i Lewica są zgodne i chcą prawa do przerywania ciąży do 12. tygodnia. Z kolei Trzecia Droga opowiada się za przywróceniem tzw. kompromisu aborcyjnego, który zezwalał na przerwanie ciąży w przypadku wad rozwojowych płodu.

