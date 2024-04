Nowe informacje ws. Funduszu Sprawiedliwości. Blokada rachunków i hipoteki przymusowe

Śledczy zabezpieczyli obszerną dokumentacją, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie, a także kilkaset nośników danych różnego rodzaju, które przekazano biegłym. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prok. Przemysław Nowak przekazał, że do akt wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy, które są systematycznie przekazywane do sądów wraz z stanowiskami prokuratora co do ich zasadności.

„Wpłynęły również zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, którym również nadawany jest bieg. Żadne z zażaleń nie zostało jeszcze rozpatrzone” – poinformował rzecznik PK.

