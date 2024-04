Nowe informacje ws. Funduszu Sprawiedliwości. Blokada rachunków i hipoteki przymusowe

Stworzony w 2012 roku Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać m.in. ofiarom przestępstw, jednak po dojściu PiS do władzy, ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zmodyfikował w 2017 r. zasady i rozszerzył cele, na które mogły być przeznaczone środki. Z końcem marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła przeszukania w tej sprawie. Funkcjonariusze pojawili się właśnie m.in. w dwóch nieruchomościach lidera Suwerennej Polski.

Z nowego komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że śledczy zabezpieczyli do tej pory obszerną dokumentacją, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie. Biegłym przekazano kilkaset nośników danych różnego rodzaju, które mogą mieć związek ze śledztwem.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Są zażalenia na czynności przeszukania

Prok. Przemysław Nowak poinformował we wtorek, 9 kwietnia, że do akt wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy, które są systematycznie przekazywane do sądów wraz z stanowiskami prokuratora co do ich zasadności.

„Wpłynęły również zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, którym również nadawany jest bieg. Żadne z zażaleń nie zostało jeszcze rozpatrzone” – poinformował rzecznik PK.

Ponadto prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych obejmujące m.in. blokadę kilku rachunków bankowych oraz hipoteki przymusowe na czterech nieruchomościach. Rzecznik ujawnił także, że dokonano zabezpieczenia na mieniu fundacji „Profeto.pl”. Roszczenie obejmuje zwrot Skarbowi Państwa korzyści uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ponad 66 mln zł.

W tym celu – jak pisze PK – dokonano obciążenia hipoteką przymusową nieruchomości w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek „Archipelag”, a dodatkowo zajęto rachunki bankowe ww. fundacji. „Uzyskiwany materiał dowodowy jest poddawany systematycznej analizie pod kątem przesłanek do złożenia do Sejmu RP wniosków o uchylenie posłom immunitetu” – wskazano.

