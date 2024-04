Zgłoszenie o małym dziecku w studni. Dwulatek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych we wtorek, 9 kwietnia. – Przed 15:00 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego w Gdyni wpłynęło zgłoszenie, że około dwuletnie dziecko wpadło do studni – przekazał w rozmowie z „Wprost” rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni kpt. Paweł Przybyłowicz.

Gdynia. Dziecko wpadło do wąskiej rury

Wcześniej o sytuacji poinformował w mediach społecznościowych portal Remiza.pl. „W Gdyni strażacy dostali informacje, że dziecko wpadło do studni. Na miejscu trwa akcja ratownicza” – podano we wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

twitter

Skierowano tam kilka zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego. – Po przybyciu stwierdzono, że nie jesteśmy w stanie wydobyć natychmiast dziecka z wąskiego otworu. Okazało się, że to wąska rura, która wystawała na terenie prywatnej posesji – przekazał kpt. Przybyłowicz.

Dwulatek został przetransportowany do szpitala

– Strażacy przystąpili do działań, użyli łopat w celu wykopania większego otworu i dostania się do tej rury, ucięcia jej, żeby zmniejszyć odległość między ratownikami a poszkodowanym dzieckiem – relacjonował rzecznik KM PSP w Gdyni.

Kpt. Przybyłowicz przyznał, że na ostatnim odcinku do działań zaangażowano ratowniczkę medyczną o drobnej posturze ciała. – Skorzystano z jej budowy fizycznej (...) Zmieściła się w otworze i wydobyła dziecko – powiedział.

Dwulatek trafił do karetki pogotowia, gdzie przeprowadzono wstępne badania. – Nie stwierdzono większych obrażeń. W celu doprecyzowania i zweryfikowania stanu zdrowia został jednak przetransportowany do szpitala – podsumował w rozmowie z „Wprost” rzecznik KM PSP w Gdyni.

Czytaj też:

Słup dymu widoczny z kilkunastu kilometrów. Pożar magazynu z hulajnogami elektrycznymiCzytaj też:

Strażacy zaatakowani podczas akcji na romskim osiedlu. Jeden z nich trafił na SOR