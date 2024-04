Grzegorz Braun z zarzutami. Prokurator ujawnił, jak zareagował

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że 9 kwietnia w toku śledztwa podjęto decyzję o przedstawieniu zarzutów Grzegorzowi Braunowi. Szymon Banna tłumaczył, że dotyczą one m.in. znieważenia na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym. Chodzi o słynny incydent z grudnia ubiegłego roku.

Poseł Konfederacji za pomocą gaśnicy proszkowej zgasił zapaloną chwilę wcześniej w ramach obchodów żydowskiej Chanuki świecę chanukiję. Polityk kierował też strumień z gaśnicy na twarz kobiety, która próbowała go powstrzymać. Decyzją prezydium Sejmu poseł Konfederacji został wykluczony z obrad i ukarany poprzez odebranie całości diety poselskiej na sześć miesięcy i połowy uposażenia na trzy miesiące.

Grzegorz Braun z zarzutami. Ujawniono szczegóły

Kolejny zarzut przedstawiony przez prokuraturę dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania oraz pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej.

Śledczy zarzucają parlamentarzyście Konfederacji także uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej postawionej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich. Była ona przystrojoną m.in. bombkami z napisem "Konstytucja". Polityk zabrał drzewko i wyniósł je na śmietnik. Następne zarzuty odnoszą się do uszkodzenia sprzętu nagłaśniającego oraz naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego.

Adam Bodnar oburzony zachowaniem Grzegorza Brauna

O tym, że Grzegorz Braun będzie miał problemy, już wcześniej mówił Adam Bodnar. Minister sprawiedliwości przyznała, że otrzymał dość kompleksowy dokument dotyczący postępowań wobec Grzegorza Brauna. – Tych spraw było sporo. Niektóre z nich nawet były znane opinii publicznej, ale gdzieś odeszły w zapomnienie – podkreślał. – Mam wrażenie z lektury tego, co się działo, że chyba brakowało pewnej determinacji i konsekwencji, jeśli chodzi o identyfikowanie wszystkich tych spraw i ściganie Grzegorza Brauna – dodawał.

17 stycznia Sejm uchylił na wniosek Prokuratury Okręgowej immunitet Grzegorzowi Braunowi. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że polityk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

