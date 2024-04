Jarosław Kaczyński zostanie ukarany? Do sądu wpłynął wniosek

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek w sprawie ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Jak podaje WP, autorami dokumentu są członkowie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Szefowa komisji Magdalena Sroka potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że faktycznie taka inicjatywa została podjęta.

Posłanka tłumaczyła, że posłowie musieli odczekać aż trzy tygodnie od momentu przesłuchania prezesa PiS, ponieważ oczekiwali na pełen stenogram. – Musi on być przesłany z wnioskiem. Za jego opracowanie odpowiada odpowiednia komórka w Sejmie. Jak tylko dostaliśmy pełną treść, wysłaliśmy wniosek do sądu – zapewniła przewodnicząca komisji.

We wniosku stwierdzono, że Jarosław Kaczyński powinien zostać ukarany w związku z odmową zlożenia pełnej treści przysięgi.

15 marca podczas przesluchania prezes PiS złożył je w niepełnej formie. Pominął fragment „niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”.

Były wicepremier tłumaczył, że nie może złożyć roty przyrzeczenia, bo bez specjalnego pozwolenia udzielonego przez premiera Donalda Tuska i zwalniającego go z tajemnicy, nie będzie mógł powiedzieć wszystkiego, co wie na temat sprawy Pegasusa.

– Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę. Ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę. Jest to oczywiste złamanie prawa i brak elementarnych kompetencji - wyjaśnił.

