Biuro Wałęsy oblane żrącym kwasem. Będzie nieczynne do odwołania

W czwartek, 4 kwietnia Jarosław Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wykonane przed kamienicą, w której mieści się jego biuro poselskie. Polityk poinformował, że drzwi, okna i przedproża budynku zostały oblane kwasem masłowym.

Gdańsk. Biuro poselskie oblane kwasem

Do zdarzenia doszło tego samego dnia, przed południem. Z nagrań zarejestrowanych przez kamery monitoringu wynika, że o godzinie 10:37 przed kamienicą pojawiła się grupa osób podających się za protestujących rolników. Poza żrącą substancją miały przy sobie wiadro z obornikiem, które zostawiły przy wejściu.

W biurze przebywał wówczas współpracownik posła. „Nikt nie zadzwonił do drzwi, nikt nie proponował choćby zwykłej rozmowy – to była celowa dewastacja” – napisał Wałęsa. Na miejsce wezwano policję, która zabezpieczyła wszelkie dowody. Z relacji sąsiadów ma wynikać, że sprawcy byli agresywni. „Jeśli ktoś z Państwa był świadkiem tego zdarzenia – prosimy o pilny kontakt” – zaapelował polityk.

Jarosław Wałęsa komentuje atak

W konsekwencji ataku biuro zostało tymczasowo zamknięte. „W środku unosi się uporczywy, nieprzyjemny i drażniący zapach, który będzie bardzo trudny do zneutralizowania” – wyjaśnił polityk. Podkreślił również, że zniszczone kwasem masłowym drzwi to chroniony prawnie zabytek, którego naprawa lub wymiana może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Poseł zaznaczył, że do zdarzenia doszło dzień przed końcem kampanii wyborczej. „Nie odpuścimy tej sprawy, ponieważ nienawiść nie może prowadzić do takich aktów. Co jeśli następnym razem ucierpi też niewinny człowiek?” – zapytał.

Dzień po wyborach samorządowych Wałęsa poinformował, że biuro wciąż pozostaje zamknięte. „Dalej walczymy ze skutkami czwartkowego ataku” – napisał. Przy wejściu do budynku wywieszono kartkę z informacją o tym, że będzie nieczynne do odwołania.

