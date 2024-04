Szef KRRiT domaga się od TVN-u 550 tys. zł. „Podjąłem decyzję o windykacji”

W środę 6 marca Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył karę w wysokości 550 tys. zł na stację TVN za materiał „Bielmo. Franciszkańska 3”. Reportaż emitowany był na antenie TVN24 wiosną 2023 roku i opowiadał o tym, co o przypadkach pedofilii w Kościele wiedział Karol Wojtyła. W argumentacji swojej decyzji przewodniczący KRRiT powoływał się m.in. na rekordową liczbę skarg, która wpłynęła po emisji materiału autorstwa Marcina Gutowskiego.

„Eksperci wykazali brak obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej” – twierdził Świrski. „Zauważyli, że materiał jest stronniczy, przygotowany z wybiórczą selekcją źródeł, ahistoryczną interpretacją faktów i zdarzeń. Twórcy audycji posłużyli się technikami manipulacyjnymi, zakazanymi w pracy dziennikarskiej, takimi jak: insynuacja, używanie określeń tzw. utrwalaczy, stosowanie fałszywych powiązań emocji i osób, plotka” – przekazał.

Jak się okazuje, stacja kary nie zapłaciła. „Ponieważ nadawca TVN SA nie uiścił w terminie kary pieniężnej w wysokości 550 tys. zł wymierzonej za naruszenie art 18 ust. 1 i 2 ustawy o rtv w audycji »Franciszkańska 3« podjąłem decyzję o windykacji dla Skarbu Państwa należności budżetowych od ukaranej” – poinformował 10 kwietnia na portalu X Świrski.

TVN broni reportażu „Franciszkańska 3”

Gdy Świrski poinformował o nałożonej karze, jeszcze tego samego dnia stacja TVN wydała oświadczenie, pod którym podpisał się Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i „Faktów” TVN. „Decyzja KRRiT nie ma podstaw, godzi w wolność mediów i jest próbą wprowadzenia cenzury” – napisał. „Misją dziennikarzy jest informować i ujawniać fakty – również te, które pokazują trudną prawdę. Reportaż „Franciszkańska 3” jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na relacjach świadków i materiałach źródłowych, a przede wszystkim daje głos samym ofiarom nadużyć w Kościele” – czytamy w komunikacie.

„Będziemy zawsze bronić dziennikarzy, by mogli informować Państwa o tym, co ważne. Dlatego w trybie natychmiastowym odwołamy się od tej decyzji do sądu” – zapowiedział.

