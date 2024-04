Fala odwołań w instytutach. Bartłomiej Sienkiewicz przekazał szczegóły

– Dzisiaj odwołałem Magdalenę Gawin z funkcji dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Pileckiego. Na jej miejsce pełniącym obowiązki będzie Wojciech Kozłowski, dotychczasowy wicedyrektor tej instytucji – poinformował Bartłomiej Sienkiewicz. – Co do powodów odwołania, mogę tylko powiedzieć, że to były poważne naruszenia proceduralne, czyli niezłożenie w ustawowym terminie corocznych sprawozdań wymaganych prawem i ustawą. To jest także kwestia braku nadzoru nad takimi jednostkami jak filie w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych. To wszystko powoduje, że nie widzę możliwości dalszej współpracy – stwierdził minister kultury.

Zmiany w instytutach. Bartłomiej Sienkiewicz wskazał nazwiska

Bartłomiej Sienkiewicz w dalszej części konferencji poinformował o odwołaniu Radosława Śmigulskiego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. – Nie chcę mówić o kwestiach formalnych, aczkolwiek były dość istotne. Było nierzetelne rozliczanie środków. Dopiero po naciskach kontroli NIK-u odzyskaliśmy siedem milionów – powiedział minister. Na miejsce Śmigulskiego powołano pełniącą obowiązki dyrektora Kamilę Dorbach. Minister kultury zapowiedział, że zostanie zorganizowany konkurs na dyrektora instytucji.

– Teraz, kiedy mamy konferencję, trwa rozmowa odwoławcza z prof. Janem Żarynem z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego. W tej instytucji także będzie zmiana – zapowiedział Bartłomiej Sienkiewicz. – Tytułem uzasadnienia powiem jedno: w ciągu trzech lat istnienia ten instytut przekazał pieniądze na listę kilkudziesięciu organizacji takich jak: Marsz Niepodległości, Straż Narodowa, Młodzież Wszechpolska czy chociażby Fundacja Rodziny Witaszków – wymienił minister kultury. – Łącznie na środowiska ekstremistyczne, skrajne w ciągu ostatnich trzech lat instytut przepompował, bo inaczej nie da się tego nazwać, 74 mln zł, z czego 40 mln poszło na zakup nieruchomości przez te instytucje. My tego tak nie zostawimy – stwierdził Sienkiewicz i zapowiedział, że wszystkie transakcje zostaną dokładnie sprawdzone.

Minister kultury zapowiedział, że odwołana zostanie również dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiak z Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. – Powód odwołania jest związany z nieprawidłowościami przy rozliczeniu środków i gospodarce finansowej – poinformował Bartłomiej Sienkiewicz.

