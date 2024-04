22-latek brutalnie pobił 17-latkę w centrum miasta. W wózku było 2-letnie dziecko

Do szokujących scen doszło w sobotę 6 kwietnia w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie). Jedną z ulic w centrum miasta spacerowała para z dzieckiem w wózku. Nagle mężczyzna odepchnął wózek, złapał kobietę za włosy i zaczął ją uderzać kolanami i pięścią. Kobieta upadłą na ziemię i zasłaniała się rękoma, ale mężczyzna uderzył ją jeszcze dwa razy.

Następnie z budynku wyszło czterech mężczyzn i wywiązała się krótka sprzeczka z napastnikiem, po czym agresor oddalił się z miejsca zdarzenia. Wszystko zarejestrowała kamera. Kobieta trafiła do szpitala, ma liczne siniaki – podaje Gazeta Wrocławska. Dwuletniemu dziecku kobiety nic się nie stało. Nagranie ze zdarzenia dotarło na policję. Poszkodowana 17-latka złożyła zawiadomienie.

Dolnośląskie. Pobił partnerkę w Kamiennej Górze. Był dobrze znany policji

Funkcjonariusze zatrzymali już 22-latka. To mieszkaniec Kamiennej Góry, dobrze znany policjantom. Usłyszał zarzuty pobicia, znęcania się, kierowania gróźb oraz związany z czynem chuligańskim. Policja w związku z prowadzonymi czynnościami nie chce ujawniać, co doprowadziło do takiego zachowania mężczyzny.

Trwają przesłuchiwania świadków. Sąd na wniosek prokuratury przyczynił się do wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny aresztu tymczasowego na trzy miesiące. O losie 22-latka zdecyduje sąd. Mężczyzna na rozprawę będzie czekał w celi. Za znęcanie się nad partnerką, groźby i pobicie mieszkańcowi Kamiennej Góry może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Makabra na Woli. Nieoficjalne ustalenia w sprawie motywu sprawcyCzytaj też:

22-dniowy noworodek trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja zatrzymała rodziców