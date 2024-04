PAŻP podnosi alarm. „Sygnał niewiadomego pochodzenia”

Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poinformował, że do agencji dociera sygnał alarmowy niewiadomego pochodzenia. Marcin Hadaj dodał, że do powiatu wodzisławskiego w województwie śląskim zostanie wysłany śmigłowiec ratowniczy, aby ustalić, skąd dochodzi sygnał alarmowy, który dociera do PAŻP. Z relacji rzecznika wynika, że do tej pory nie udało się znaleźć żadnych dowodów, które potwierdzałyby wypadek awionetki.

W podobnym tonie wypowiedziała się rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. – Wczoraj przed północą działania terenowe służb zakończono ze względu na to, że nie zlokalizowano maszyny, która według zgłaszającego miała ulec wypadkowi – tłumaczyła.

Asp. sztab. Małgorzata Koniarska podkreśliła, że służby czekają na deczyję PAŻP, która dysponuje odpowiednim sprzętem, aby prowadzić działania związane z podejrzeniem wypadku lotniczego. – Jesteśmy w gotowości, aby wznowić działania, o ile zostanie potwierdzone, że do takiego zdarzenia doszło. Dotychczasowe poszukiwania z naszej strony zostały zakończone – wyjaśniła.

