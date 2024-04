Do eurowyborów koalicja rządząca pójdzie osobno. „PSL postawiło się Tuskowi”

Plan premiera na wybory europejskie zakładał wspólny start w Polskim Stronnictwem Ludowym. Oba ugrupowania należą do Europejskiej Partii Ludowej. Pozostałe dwa, wchodzące w skład rządzącej w Polsce koalicji, należą do innych frakcji – Polska 2050 do Renew Europe, natomiast Lewica do Socjalistów i Demokratów. Wybory samorządowe postawiły pod znakiem zapytania scenariusz, jaki kreślił Donald Tusk. Premier na ostatniej konferencji prasowej stwierdził, że na 99 procent do wyborów europejskich partie koalicji rządzącej pójdą tak samo, jak w poprzednich wyborach. A wszystko przez jasny sygnał, który premierowi miał wysłać wicepremier i szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL miał być zirytowany próbą zmarginalizowania Trzeciej Drogi przez Donalda Tuska i Lewicę.

– Szymon Hołownia namawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby Trzecia Droga poszła razem do wyborów. Wynik wyborów samorządowych ośmielił też PSL, żeby postawić się Tuskowi i pójść na oddzielnej liście

– mówi polityk obozu władzy.