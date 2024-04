Wałęsa ma konkretną podpowiedź dla Tuska. „Wszelkimi siłami budować solidarność”

Wybory samorządowe zostały przeprowadzone w niedzielę 7 kwietnia. Tam, gdzie nie doszło do rozstrzygnięcia, odbędzie się druga tura. Ze względu na różnorodność wyborów, m.in. głosowania do sejmików wojewódzkich i na prezydentów miast, różne komitety kreują się na zwycięzców, przenosząc uwagę wyborców na inne wycinki rzeczywistości.

– Wybory samorządowe są trudne do oceny, bo wiele podmiotów – zarówno Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, a nawet Konfederacja – mogą mówić, że w jakimś stopniu wygrały. Najwięcej strat poniosła Lewica, ale przedstawiciele tej formacji również starają się uwypuklać swoje sukcesy, np. niezły wynik Magdaleny Biejat w wyborach na prezydenta Warszawy. Taki przekaz – dotyczący wielu zwycięzców – przebija się w percepcji samych partii politycznych, ale również w percepcji społecznej – powiedziała w niedawnej rozmowie z „Wprost” dr hab. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej.

Lech Wałęsa wskazuje, co powinien zrobić Donald Tusk. „Wszyscy razem”

Lech Wałęsa został zapytany, co powinien zrobić Donald Tusk, aby jego obóz polityczny i koalicjanci, wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się za niespełna dwa miesiące. – Wszelkimi siłami budować solidarność na wzór mojej „Solidarności”. Wszyscy razem – zaapelował Lech Wałęsa w rozmowie z „Faktem”. – Będą przegrywać, jeśli będą się kłócić. Jeśli nie pójdą razem, to przegrają – dodał.

Lech Wałęsa podkreślił, że to Donald Tusk musi pełnić rolę polityka, który będzie łagodził ewentualne tarcia między koalicjantami. – Trzeba wszystko zrobić, aby doprowadzić do jedności. Wszystkie siły, które zwyciężyły w parlamencie, mają być razem – podsumował były prezydent.

