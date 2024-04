Sejm. Śpiewy na sali obrad. Zaskakująca reakcja marszałka Hołowni

Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił o odwołaniu członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Szybko przerwali mu parlamentarzyści, którzy śpiewali „sto lat”.

– Słuchajcie, po ostatnich wystąpieniach w hotelu poselskim, ale też po tym, co słychać na tej sali złożę formalny wniosek do Prezydium Sejmu o powołanie chóru wysokiej izby – zażartował Szymon Hołownia w odpowiedzi na to zaskakujące zachowanie.

Zaskakujące, co działo się na sali obrad. Na śpiewy zareagował marszałek Hołownia

Marszałek Sejmu przyznał, że zdaje sobie sprawę z emocji, jakie wywołały wcześniejsze głosowania, ale liczy na „powstrzymanie emocji”. – Panie Gosek, proszę zająć postawę siedzącą. Dziękuję bardzo. Nie chcę powiedzieć, żeby pan siedział, bo to nie jest życzenie, które wobec pana kieruje – dodał.

Hołownia odniósł się w ten sposób do imprezy w Domu Poselskim. Chóralne „o Grzegorz Braun” rozbrzmiało w środku nocy z okna hotelu sejmowego. Tak między obradami bawili się na imprezie posłowie prawicy. Jak ustalił „Super Express” to Łukasz Mejza był gospodarzem zabawy. Jak sam przyznaje, akompaniował na gitarze do śpiewanej piosenki o Grzegorzu Braunie. – Pewnie do straży zgłosiły nas jakieś sztywniaki z Lewicy – stwierdził.

W sprawie imprezy pojawiają się sprzeczne doniesienia. Gazeta pisała, że parlamentarzyści nie reagowali na interwencję Straży Marszałkowskiej. Co innego wynika z komunikatu z Kancelarii Sejmu, które publikuje se.pl. „Straż Marszałkowska niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym na terenie Domu Poselskiego zdarzeniu podjęła interwencję, która okazała się skuteczna” – czytamy.

