Terlikowski o debacie aborcyjnej: „Najważniejsze słowa na ten temat właśnie padły z ust papieża”

Debata na temat aborcji w polskim Sejmie trwa i nic nie wskazuje na to, by miała się szybko zakończyć. Uczestniczy w niej także Kościół, bowiem przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wezwał do modlitwy w obronie życia i wydał własne oświadczenia. Ale, co może jest paradoksem, najważniejsze słowa na ten temat padły właśnie z ust papieża Franciszka.

Nie, to nie jest tak, że papież zdecydował się w niej wziąć udział ani że postanowił nacisnąć na polskich polityków, by ci zagłosowali w jakiś sposób w nadchodzących głosowaniach. Jego wypowiedź dotyczyła zupełnie innych kwestii, a skierowana była do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Tematem ich obrad była niepełnosprawność i właśnie o niej, a także o utylitarnym traktowaniu życia ludzkiego mówił papież Franciszek. „Wrażliwość i kruchość należą do ludzkiej kondycji i nie są czymś dotyczącym wyłącznie osób niepełnosprawnych” – mówił papież.