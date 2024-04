Majówka 2024. Czy 1 maja to dzień wolny od pracy?

1 maja to Święto Pracy obchodzone w wielu krajach na świecie. W Polsce kojarzy nam się ono przede wszystkim z pochodami pierwszomajowymi z PRL-u, ale korzenie tego święta sięgają dużo wcześniej. Dlaczego wciąż obchodzimy 1 maja i czy dzień ten jest wolny od pracy?

1 maja – co za to za święto?

1 maja to Święto Pracy obchodzone na całym świecie jako dzień upamiętniający walkę robotników o prawa pracownicze i godne warunki pracy. Tradycja tego święta sięga końca XIX wieku, kiedy to związek zawodowy w Stanach Zjednoczonych ogłosił strajk w celu wprowadzenia standardowej długości pracy na 8 godzin dziennie. 1 maja 1886 roku odbyły się liczne demonstracje w Stanach Zjednoczonych, w których uczestniczyło tysiące robotników domagających się lepszych warunków pracy. Strajk i demonstracje spotkały się z brutalną odpowiedzią władz, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń, takich jak masakra na placu Haymarket w Chicago.

W 1889 roku na Kongresie w Paryżu postanowiono, że 1 maja będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Robotniczej. Wkrótce Święto Pracy zaczęto obchodzić w wielu krajach na całym świecie. Obecnie w ponad 80 krajach odbywają się manifestacje, parady i inne wydarzenia związane z ruchem pracowniczym i prawami człowieka.

Czy 1 maja to dzień wolny od pracy?

W Polsce 1 maja jest dniem wolnym od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. Zamknięte są szkoły i przedszkola, urzędy, instytucje publiczne, sklepy, galerie handlowe i lokale usługowe. 1 maja nie zrobimy zakupów, możemy za to skorzystać z oferty niektórych restauracji.

2 maja wszystkie firmy i zakłady funkcjonują normalnie, tego dnia musimy stawić się w pracy, chyba że wypełniliśmy wniosek o urlop. 3 maja jednak ponownie mamy dzień wolny od pracy.

