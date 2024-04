MSZ ostrzega przed podróżami do trzech państw. Nie wyklucza „nagłej eskalacji”

W piątek, 12 kwietnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat z ostrzeżeniem. Skierowane jest do osób, które przebywają na Bliskim Wschodzie lub w najbliższym czasie planują udać się do znajdujących się w tym regionie państw.

MSZ ostrzega przed podróżami na Bliski Wschód

Resort w szczególności odradza podróże do Izraela, Palestyny i Libanu. „Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw” – wyjaśnia. Podkreśla również, że nasilenie ataków może doprowadzić do znaczących ograniczeń w ruchu lotniczym lub całkowitego zamknięcia lokalnych przejść granicznych.

W przypadku Izraela ministerstwo odradza wszelkie podróże do obszaru przylegającego do Strefy Gazy, obszarów graniczących z Libanem i Syrią oraz Jerozolimy. Zaznacza jednak, że pobyt w pozostałych częściach kraju również nie jest wskazany, jeśli nie zaistnieje bezwzględna potrzeba. „Jeżeli przebywasz obecnie w Izraelu, rozważ, czy dalszy pobyt jest na pewno konieczny” – apeluje.

Resort odradza pobyt w Izraelu, Palestynie i Libanie

Resort przestrzega również przed wszelkimi podróżami do Libanu. „Sytuacja bezpieczeństwa jest wysoce nieprzewidywalna” – wyjaśnia. Podkreśla, że coraz częściej odnotowywane są tam przypadki zatrzymań obcokrajowców, w tym obywateli polskich, a na południu kraju dochodzi do okresowych wymian ognia. Przypomina też o rejestrowaniu ewentualnych wyjazdów w systemie Odyseusz.

MSZ informuje także, że w Palestynie występuje zagrożenie terroryzmem, wynikające z działalności radykalnych ugrupowań politycznych. „Na terytorium Zachodniego Brzegu oraz w Jerozolimie Wschodniej należy także liczyć się z ryzykiem związanym z aktywnością radykalnych osadników” – ostrzega. W związku z tym zaleca unikanie zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych.

