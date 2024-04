Szafarowicz urażony wpisem Protasiewicza. Poszło o Darię Brzezicką

W niedzielę użytkownicy Twittera śledzili wymianę tweetów między Jackiem Protasiewiczem, wicewojewodą dolnośląskim i byłym posłem, a działaczem PiS, Oskarem Szafarowiczem.

Jacek Protasiewicz wrzucił na Twittera filmik, na którym widać Darię Brzezicką, studentkę prawa UW-u, która podobnie jak Szafarowicz ubiegała się o mandat radnej. Wcześniej pisał: „A teraz przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc – trolle! – nie przeszkadzać!”. W dyskusję włączył się Szafarowicz.

Szafarowicz kontra Protasiewicz. „Trzeba jutro odwieźć córkę na kolosa”

„Proszę już zluzować Panie Jacku, na 8:00 trzeba jutro odwieźć córkę na kolosa z prawa rolnego” – ironizował działacz PiS. Swego czasu Brzezicka była inicjatorką petycji do władz UW z żądaniem o usunięcia Szafarowicza z listy studentów.

Jacek Protasiewicz odpowiedział mu w agresywnym tonie. „Biedaku, nawet nie wiesz, co oznacza starcie całego Parmiggiano na obiad z seniorem, bo od ciebie chcą tylko miękkich ust… współczuję…nie! (…)” – pisał do działacza młodzieżówki PiS. Komentarz nie jest już dostępny.

Szafarowicz odpowiedział, zamieszczając zrzut ekranu.

„Szanowni Panowie Szymon Hołownia oraz Kosiniak Kamysz, dziękuję za uśmiechniętą Polskę, w której kwitnie dialog, a polityka oparta jest na szacunku wobec oponentów. Perwersyjne i ohydne »żarty« z wyglądu o homoseksualnym podtekście to przepustka do świata postępowych i akceptowanych przez Zachód elit? (...)” – zwrócił się do liderów Trzeciej Drogi.

Na wpis zareagował także Radek Karbowski, który komentuje politykę na X. „Obyczajówka i to, jak żyją Daria Brzezicka i Jacek Protasiewicz mnie nie interesuje, ale jeśli takie coś pisze aktualny wicewojewoda śląski, a w przeszłości poseł na Sejm trzech kadencji oraz poseł do PE trzech kadencji, to po prostu wstyd” – skomentował wymianę wpisów.

Niektórzy użytkownicy pytali Darię Brzezicką, co łączy ją z politykiem. Brzezicka napisała, że nie będzie się tłumaczyć użytkownikom Twittera. „Moje życie prywatne, to moja sprawa:) Nie muszę i nie zamierzam się z tego usprawiedliwiać” – napisała kandydatka z komitetu Trzeciej Drogi w wyborach samorządowych.



