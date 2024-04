Ostrzeżenie dla mieszkańców. Apel o zwracanie uwagi na dziwnie zachowujące się osoby

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała TVN24, że w Jagatowie (woj. pomorskie) ujawniono zwłoki 40-latki, która w wyniku odniesionych obrażeń zmarła na terenie posesji. Bezpośredni świadek tego zdarzenia wskazał, że sprawcą jest mąż kobiety. Mężczyzny szuka teraz policja, co oficjalnie potwierdzono w poniedziałek po godz. 9:00.

„Policja poszukuje sprawcy przestępstwa, które miało miejsce w Jagatowie. Proszę, o wzmożoną ostrożność, zabezpieczenie mienia i zwracanie uwagi na dziwnie zachowujące się osoby” – ostrzega w mediach społecznościowych sołtys sołectwa Żuławka Estera Głuszek-Lewandowska.

Policyjna obława w lasach pod Jagatowem. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Zarówno Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku jak i Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim nie chciały początkowo komentować tej sprawy. Oficjalny komunikat wydano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pomorska policja przyznała, że funkcjonariusze prowadzą poszukiwania mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą zabójstwa w miejscowości Jagatowo w Gminie Pruszcz Gdański.

Sprawdzane są zapisy z kamer monitoringu i weryfikowane są wszystkie informacje napływające do policjantów. Przekazaliśmy także informację do innych jednostek w kraju.. Zaapelowani, by każdy, kto ma informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny skontaktował się z komendą policji. „Policjanci szczegółowo sprawdzają wytypowane przez siebie miejsca, jednak nie przekazujemy dokładnego rejonu poszukiwań z uwagi na dobro prowadzonych czynności” – poinformowano.

Służby zapewniają, że mężczyzny szukają równolegle policjanci kryminalni, ale także policjanci pionu prewencji oraz przewodnicy z psami tropiącymi. „Sprawdzane są zapisy z kamer monitoringu i weryfikowane są wszystkie informacje napływające do policjantów. Przekazaliśmy także informację do innych jednostek w kraju” – podano.

Przeczesują lasy w okolicach Pruszcza Gdańskiego. Komunikat policji

Radio Gdańsk ustaliło z kolei, że policjanci szukają 43-latka w lasach w okolicach Jagatowa, Kleszczewa, Świńcza, Warcza i Arciszewa. Trwa tam obława z udziałem funkcjonariuszy z długą bronią i psów tropiących.

Czynności są kontynuowane od poniedziałkowego poranka. Ponadto, jak podaje rozgłośnia, policja prowadzi kontrole na drogach i zatrzymuje samochody. „Nieoficjalnie wiadomo, że policjanci biorą też pod uwagę fakt, że mógł popełnić samobójstwo” – czytamy.

Motyw sprawcy ani okoliczności śmierci kobiety nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że przyczyną zbrodni był konflikt rodzinny.

