Andrzej Duda skierował ustawę do TK. W tle sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 marca 2024 roku Sejm uchwalił nowelizację prawa pocztowego. Zakłada ona przed wszystkim podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego. W 2024 roku kwota ta miałaby wzrosnąć do 750 mln zł, natomiast rok później miałoby to być 1,3 mld zł. Łącznie jest to ponad 2,5 mld zł.

Pięć dni później Andrzej Duda podpisał ustawę. 15 kwietnia Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent postanowił skierować ustawę do TK w trybie kontroli następczej. Decyzja głowy państwa jest tłumaczona wątpliwościami dotyczącymi czynności marszałka Sejmu.

Wkrótce więcej informacji.