Nieoficjalnie: Duda spotka się z Trumpem w Nowym Jorku

Portal powołuje się na anonimowe źródło w Pałacu Prezydenckim, gdzie – jak pisze – panuje przekonanie, że to właśnie lider Partii Republikańskiej wygra wybory prezydenckie w USA.

– Przy takim scenariuszu, prezydent Duda chce sobie zapewnić po zakończeniu kadencji w sierpniu 2025 r. „miękkie lądowanie” w międzynarodowych instytucjach – mówi źródło Wirtualnej Polski.

Głowa państwa leci do USA we wtorek. Spotka się tam także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez.

Tematem rozmów ma być konflikt na Bliskim Wschodzie i wojna w Ukrainie. Wątki te poruszone zostaną w kontekście bezpieczeństwa w naszym regionie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera pytany w TVN24, czy Duda spotka się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, powiedział, że w programie takiego spotkania nie ma.

Wcześniej, w połowie marca, Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się z Joe Bidenem w Białym Domu. Termin wizyty związany był z 25. rocznica dołączenia Polski do NATO. Prezydent Polski w części otwartej dla mediów przypomniał swój postulat, o którym wspomniał w czasie otwarcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o to, żeby państwa NATO zobowiązały się do wydawania 3 proc. PKB na obronność.

Wkrótce więcej informacji