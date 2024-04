Włodzimierz Czarzasty powtórzy manewr Jarosława Kaczyńskiego? „Teraz jest gorąco”

W sobotę 13 kwietnia doszło do posiedzenia zarządu Nowej Lewicy, które miało służyć podsumowaniu wyborów samorządowych oraz strategii na wybory do europarlamentu. Rozmawiano też o przyszłości sojuszu z partią Razem, który ma być coraz bardziej problematyczny. Dodatkowo współprzewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń mieli zasugerować, że nie będą się już ubiegać o szefostwo na kolejną kadencję – poinformował Onet.

– Przyznali się do popełnionych błędów. Jednak żeby było jasne… My wszyscy popełniliśmy błędy. Każdy ma swoje za uszami i wszyscy musimy pracować na to, żeby wyjść z kłopotów – powiedział jeden z informatorów portalu. Jeden z członków władz Nowej Lewicy skomentował, że „jeśli czegoś teraz nie zmienią, w kolejnych wyborach parlamentarnych mogą ponieść klęskę i nie dostać się do Sejmu”.

Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń nie będą szefami Lewicy w 2026 r? Niepewność w partii

Kolejne wewnętrzne wybory zaplanowane są na 2026 rok, po wyborach prezydenckich. Zdaniem części rozmówców perspektywa jest na tyle odległa, że nie warto przywiązywać się do sugestii Czarzastego i Biedronia. – Może te słowa zostały wypowiedziane po to, by uspokoić nastroje? Teraz jest gorąco, więc potrzebujemy skupienia się na pracy, a nie rozliczeniach – zastanawiał się jednej z członków władz Nowej Lewicy.

Polityk dodał, że podobną deklarację składał niedawno Jarosław Kaczyński, ale zmienił zdanie. Inny z informatorów stwierdził, że „jasnej deklaracji nie słyszał, tylko głosy o potrzebie nowego otwarcia i nowych twarzy”. Sam Czarzasty zaprzeczył, że deklarował odejście po kolejnych wewnętrznych wyborach. – Nie zajmowaliśmy się w sobotę wydarzeniami, które będą miały miejsce w 2026 r. – skomentował. Dodał, że rozmowa była „zaskakująco spokojna” i konstruktywna.

