SG znalazła migrantkę i jej nowo narodzone dziecko przy granicy. Wiceszef MSWiA zareagował

We wtorek 16 kwietnia około godziny 10.30 na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży funkcjonariusze natrafili na kobietę, która potrzebowała błyskawicznej pomocy medycznej. Podczas czynności okazało się, że cudzoziemka jest obywatelką Etiopii i kilkanaście godzin wcześniej urodziła dziecko. Wezwano wojskowy ambulans, który bez zwłoki przetransportował kobietę i dopiero co urodzoną dziewczynkę do szpitala w Hajnówce.

„Bezpieczeństwo, które jest absolutnym naszym priorytetem, nie wyklucza człowieczeństwa. Kobieta z nowo urodzonym dzieckiem w białoruskim lesie przy naszej granicy uzyskała oczywistą pomoc. Dwa życia uratowane. Dziękuję Straży Granicznej za doskonale przeprowadzoną akcję!” – skomentował sytuację w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze SG udzielali pomocy migrantom

Od początku 2024 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG udzielili pomocy 109 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski i Białorusi podczas 74 zdarzeń. Zespoły interwencyjne o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym na terenie służbowej odpowiedzialności placówek SG w Płaskiej, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce i Czeremsze działały już 13 razy w okolicach polsko-białoruskiej granicy. Pomocy udzielono 22 obcokrajowcom.

W kwietniu 2024 r. na odcinku ochranianym przez PO Straży Granicznej odnotowano 3 301 prób przekroczenia granicy Polski i Białorusi wbrew przepisom. Z kolei od stycznia b.r. nielegalnych przypadków pokonania polsko-białoruskiej granicy było ponad sześć tys. Próbowali tego dokonać migranci z 28 różnych państw, m.in. Ghany, Senegalu, Kamerunu, czy Birmy.

