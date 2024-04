Zakłócenia sygnału Radia Maryja. Źródło znajduje się w Rosji

Według informacji przekazanych przez sekretarza wykonawczego IGO Eutelsat, Piotra Dmochowskiego-Lipskiego, zakłócenia radia należącego do toruńskiego redemptorysty były celowym zagłuszaniem, co jest sprzeczne z regulaminem międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Art. 15.1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego jasno zabrania tego typu działalności.

– Biorąc pod uwagę charakter nośników zakłócających, można stwierdzić, że zakłócenie to jest celowym zagłuszaniem zabronionym przez Artykuł 15.1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU RR 15.1). Za pomocą geolokalizacji zmierzono dokładną pozycję geograficzną źródła zakłóceń na 20,1374 na wschód (długość geograficzna) i 54,9583 na północ (szerokość geograficzna), tj. na północnym wybrzeżu Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim – informuje Piotr Dmochowski-Lipski, w wiadomości przekazanej przewodniczącemu KRRiT, Maciejowi Świrskiemu.

Radio Maryja na celowniku Rosjan?

Sekretarz wykonawczy IGO Eutelsat zwrócił się do francuskiego regulatora częstotliwości ANFR (Agence nationale des fréquences) w celu podjęcia działań mających na celu zbadanie źródła zakłóceń i zaprzestania szkodliwych emisji.

Geolokalizacja precyzyjnie określiła gdzie znajduje się źródło zakłóceń. Okazuje się, że zakłócenia pochodziły z północnego wybrzeża Bałtyku – z okolic miasta Swietłogorsk.

KRRiT, jako polski organ regulacyjny, oczekuje teraz na informacje na temat działań podejmowanych przez władze rosyjskie w sprawie tych zakłóceń.

Nowa częstotliwość Radia Maryja

Warto również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób nadal można odbierać sygnał Radia Maryja w przypadku zakłóceń. Pomimo problemów z odbiorem sygnału FM, stacja nadal jest dostępna poprzez Internet oraz satelitę Astra 1L (19,2°E). Dzięki temu słuchacze nie muszą rezygnować z dostępu do treści swojej ulubionej stacji radiowej nawet w przypadku zakłóceń sygnału.

O. Tadeusz Rydzyk również odniósł się do zakłóceń sygnału Radia Maryja. Stwierdził, że jest to poważne ostrzeżenie dla całego środowiska medialnego. „To tylko nam pokazuje, jak można zadziałać, żeby media, np. Radio Maryja, zamilkły. Można zrobić to technicznie, też może to ktoś świadomie, może nieświadomie na różne sposoby, ale wiadomo – warto wiedzieć i ubezpieczać na przeróżne sposoby” – stwierdził o. Rydzyk.

