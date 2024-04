Wybory do PE 2024. PSL i Polska 2050 podjęły decyzję

– Podjęliśmy decyzję, że zawiązujemy koalicję na najbliższe wybory europarlamentarne. Stworzymy wspólne listy we wszystkich okręgach, by pokazać wszystkim, że jest możliwe trzecia droga do Europy – oświadczył w środę Szymon Hołownia na wspólnej konferencji prasowej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Lider Polski 2050 zapewnił, że współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym układa się wzorowo. – Te wybory też przejdziemy razem – poinformował.

Przekonywał, że Trzecia Droga chce w pragmatyczny sposób załatwiać ważne dla Polski sprawy. – Dla przedsiębiorców, naukowców i studentów. Chcemy tam zanieść swoje wartości: solidarność, dumę z historii, to wszystko, co wypracowały pokolenia Polaków. Europa na tych fundamentach możne być wspólnie budowana. Mamy co zaoferować Europie, a nie tylko Europa może coś zaoferować nam – mówił Szymon Hołownia.

