Andrzej Duda zaproszony do prywatnego mieszkania Trumpa. „Nie obawiam się”

Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Pierwszego dnia prezydent brał udział w spotkaniach w siedzibie ONZ. Rozmawiał m.in. z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem. – Jestem zadowolony z tych spotkań, przebiegały w bardzo życzliwej atmosferze. Omawialiśmy bieżące tematy związane z rozwojem Polski i naszej części Europy – powiedziała głowa państwa w rozmowie z dziennikarzami.

Andrzej Duda dodał, że w trakcie spotkań zostały również poruszone kwestie bezpieczeństwa oraz dwóch wielkich kryzysów, czyli agresji Rosji na Ukrainę oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. – Podkreśliłem bardzo mocno, że musimy uczynić wszystko, żeby Rosja nie wygrała tej wojny. Naszym obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy, żeby obroniła się przed rosyjskim atakiem – zaznaczył prezydent. W opinii Andrzeja Dudy kluczowe w tej sprawie będą najbliższe miesiące.

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem. Ujawnił szczegóły

Dziennikarze zapytali prezydenta o spotkanie z Donaldem Trumpem. Ma się ono odbyć w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Andrzej Duda zdradził, że został zaproszony do prywatnego mieszkania byłego prezydenta USA. Zapewniał, że jest to zupełnie prywatna wizyta i nie będzie ona miała wpływu na relację Polski z obecną amerykańską administracją. – Prezydenci spotykają się ze swoimi kolegami, zwłaszcza tymi, którzy kiedyś sprawowali urzędy prezydenckie w swoich krajach. to jest normalna praktyka, nie ma w tym nic nadzwyczajnego – ocenił.

Andrzej Duda podkreślił, że współpracował z Donaldem Trumpem przez cztery lata. – Prezydenci podczas swoich wizyt zagranicznych spotykają się też z różnymi politykami. Jeżeli jakieś państwo ma dobre stosunki z drugim państwem, to chce żeby te dobre relacje były z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej – tłumaczył.

Prezydent ujawnił, że „zna się z Donaldem Trumpem jako w jakimś sensie przyjaciele”. – Będziemy rozmawiali na temat naszej współpracy kiedyś, będziemy wspominali te różne ważne moment, w których razem uczestniczyliśmy – ujawnił.

