„Niedyskrecje do słuchania”. Fatalne skutki nadużywania X. Błąd Tuska we Wrocławiu

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac

Jacek Protasiewicz, były poseł PSL-Koalicji Polskiej, w ubiegłym roku kandydujący do Sejmu z list Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni, przyciągnął uwagę opinii publicznej swoją aktywnością na platformie X (dawniej Twitter). Jego wpisy, choć zaczęły się niewinnie, od niedzielnego obiadu, szybko stały się obraźliwe, wulgarne, a nawet homofobiczne. Implikacje tego zachowania okazały się bardzo poważne.

Po pierwsze, Protasiewicz stracił w trybie natychmiastowym posadę wicewojewody dolnośląskiego, którą objął zaledwie w styczniu tego roku. Poza tym utrudnił kampanię Izabeli Bodnar, kandydatki Trzeciej Drogi na prezydenta Wrocławia, która do momentu internetowych popisów Protasiewicza, miała spore szanse na objęcie tej funkcji. A to z kolei była szansa dla samego Protasiewicza na powrót do Sejmu, bo wziąłby mandat złożony przez posłankę Bodnar.

Jacek Sutryk, rywal Izabeli Bodnar w tegorocznych wyborach na prezydenta Wrocławia, natychmiast wykorzystał skandal wokół wpisów Protasiewicza, by uderzyć w kandydatkę Trzeciej Drogi. W sieci pojawiły się memy z wizerunkiem Protasiewicza i pytaniem: „Czy chcesz żeby on wrócił do Sejmu”?