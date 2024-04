Opór w PiS przeciwko startowi Kamińskiego i Wąsika. „Mówię prezesowi, że to zaszkodzi partii”

Choć kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma być już przesądzone, to do Jarosława Kaczyńskiego chodzą pielgrzymki posłów namawiając go na zmianę decyzji.

Po wyborach samorządowych politycy PiS na nowo uwierzyli, że partia może wygrywać wybory. Wiedzą jednak, że dobry wynik w wyborach do Europarlamentu będzie trudniej osiągnąć niż wyborach samorządowych. – Wybory europejskie mają niższą frekwencję od samorządowych. Częściej głosują w nich mieszkańcy miast niż wsi. Koalicja Obywatelska ma w tym przewagę – opowiada jeden z przygotowujących kampanię PiS polityk. Jego zdaniem, wybory samorządowe pokazały, że wyborcy doceniają, kiedy porusza się ich codzienne tematy, zamiast uderzać w Donalda Tuska.