Polityk PiS pozwał w trybie wyborczym posła KO. „Namawiał do zbrodni”

Pierwsza tura wyborów samorządowych w Koninie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Obecnego prezydenta miasta, Piotra Korytkowskiego czeka dogrywka w drugiej turze. Jego politycznym przeciwnkiem jest Robert Popkowski, polityk Suwerennej Polski, który startował z komitetu Zjednoczonej Prawicy. Przewagę w pierwszej turze uzyskał kandydat KO (31,16 proc. głosów). Na Roberta Popkowskiego zagłosoało 25,6 proc. wyborców.

Na ostatniej prostej przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów samorządowych, polityk z partii Zbigniewa Ziobry ogłosił, że pozywa w trybie wyborczym polityka KO Tomasza Nowaka. Co więcej, zapowiedział również skierowanoe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w postaci zniesławienia. Kandydat PiS na prezydenta Konina powoływał się na ważny interes społeczny.

Złożony przez Roberta Popkowskiego pozew to pokłosie słów, które padły podczas konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Nowak wspomniał podczas spotkania z ziennikarzami o komentarzu, który w 2019 roku zamieścił w sieci polityk Suwerennej Polski. Jego słowa wywołały wówczas skandal. Działacz życzył swojemu partyjnemu koledze z Solidarnej Polski Jackowi Kubiakowi wszystkiego najlepszego, zdrowia, a potem spełnienia marzeń dotyczących wytępienia czerwonej i tęczowej zarazy.

– To jest wstrząsające, jak kandydat na prezydenta Konina może mówić takie słowa, niszcząc innych ludzi i namawiając tak naprawdę do zbrodni. Pamiętajcie, co może grozić Koninowi. Wyobraźcie sobie, że powstaje tutaj strefa wolna od LGBT – ocenił Piotr Nowak.

Robert Popkowski uważa ponadto, że jego rywal w wyścigu o fotel prezydenta Konina prowadzi brudną kampanię. Chodzi o film w mediach społecznościowych, w którym Piotr Korytkowski zachęca mieszkańców, aby nie pozwolili na to, żeby Konin był zarządzany przez Zbigniewa Ziobrę z tylnego siedzenia.

Sąd Okręgowy w Koninie ma się zająć sprawą w piątek 19 kwietnia.