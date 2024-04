Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, 17 kwietnia 2024 r. doszło do zatrzymania na terytorium Polski obywatela RP Pawła K. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Czyn zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

