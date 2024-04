Alarmujące słowa Donalda Tuska po Radzie Europejskiej. „Krytyczny moment”

Donald Tusk wziął udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. W trakcie obrad unijnych przywódców połączył się z nimi Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj potrzebuje natychmiastowej pomocy, która może zdecydować o losach wojny. Ukraiński przywódca doprecyzował, że chodzi o dostarczenie systemów, które będą w stanie zwalczać rosyjskie rakiety i drony.

Wojna w Ukrainie. Donald Tusk o ustaleniach UE

Podczas krótkiego briefingu prasowego po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że z „polskiego punktu widzenia najważniejsze były kwestie bezpieczeństwa”. Premier przyznał, że „nastroje może nie są minorowe, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że moment jest krytyczny, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny w Ukrainie”.

Szef polskiego rządu podkreślił, że „w konkluzjach szczytu pojawił się zapis zobowiązujący UE do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ukraińskiego nieba”. – Nie ma to jednak praktycznego znaczenia, bo UE jako taka nie ma co wysłać Ukrainie. Wyrażona została wspólna intencja, że Europa bierze na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo ukraińskiego nieba – tłumaczył.

W kwestii uzbrojenia Rada Europejska podkreśliła „potrzebę pilnego zapewnienia obrony powietrznej dla Ukrainy i przyspieszenia dostaw całego koniecznego wsparcia militarnego, w tym amunicji artyleryjskiej i rakiet”.



twitter

Donald Tusk ostro o Kongresie USA



Według szefa polskiego rządu optymalnym scenariuszem zakończenia wojny w Ukrainie jest zachowanie integralności tego państwa i jego suwerenności. – Nie chodzi o pokonanie Rosji. Chodzi o to, by Rosja odstąpiła od próby zawładnięcia Ukrainą – tłumaczył.

Przy okazji premier skrytykował amerykański Kongres, który wstrzymuje się z zatwierdzeniem kolejnej transzy pomocy dla Kijowa.

– Takie działanie bardzo osłabiło Ukrainę, jest ono naznaczone krwią. Może w sobotę coś się zmieni – powiedział szef KO nawiązując do zapowiedzianego przez republikańskiego spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona głosowania w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Czytaj też:

Tusk komentuje, co dzieje się w Brukseli. Pisze o „zamianie słów na kule”Czytaj też:

Polak chciał współpracować z rosyjskim wywiadem. Planował zamach na Zełenskiego?