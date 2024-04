Kto wygra wybory do PE? Zwycięzca sondażu z ogromną przewagą nad resztą partii

Wielkimi krokami zbliżają się wybory europejskie. 9 czerwca wybierzemy naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W skład polskiej delegacji będzie wchodziło 52 eurodeputowanych. W obecnej kadencji Zjednoczona Prawica ma 27 europosłów. Koalicja Obywatelska i PSL – 16, Lewica – 7 a Polska 2050 – 1. Jeden europoseł jest niezależny.

Sondaż. Kto wygra wybory do PE?

Chociaż do głosowania zostało jeszcze kilkanaście tygodni, sondażownie na bieżąco sprawdzają, która partia ma największe szanse na zwycięstwo. Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że zdecydowanym faworytem w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest Koalicja Obywatelska. W opinii 39 proc. respondentów to właśnie formacja Donalda Tuska będzie miała najwięcej europosłów.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. W zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego wierzy 28,3 proc. ankietowanych. Na podium znalazła się również Trzecia Droga. W scenariusz, że to koalicja Polski 2050 i PSL wygra wybory wierzy 5,3 proc. badanych.

Kto wygra wybory do PE? Wyniki najnowszego sondażu

Zdecydowanie gorzej respondenci oceniają szanse pozostałych ugrupowań. W wygraną Lewicy wierzy 2,3 proc. ankietowanych a Konfederacji 1,7 proc. Warto podkreślić, że aż 23,4 proc. respondentów nie ma w tej kwestii jasno sprecyzowanych poglądów.

Z analizy rezultatów sondażu wynika, że największą wiarę w zwycięstwo KO pokładają mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (54 proc.). Spośród mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców 44 proc. uważa, że wygra KO a 27 proc. że zwycięży PiS. Na wygraną partii Jarosława Kaczyńskiego stawia także 36 proc. mieszkańców wsi.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6-7 kwietnia 2024 na reprezentatywnej próbie ankietowanych metodą CATI&CAWI.

Czytaj też:

Alarmujące słowa Donalda Tuska po Radzie Europejskiej. „Krytyczny moment”Czytaj też:

Sikorski skontaktował się z Dudą przed wylotem do USA. „Prosiłem go”