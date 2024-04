Mateusz Morawiecki został zapytany o pomysł PO. „Popieram tę propozycję”

– Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników – powiedziała w środę Radiu Zet minister zdrowia. Izabela Leszczyna chciałaby również ograniczenia reklamy piwa. Obecnie zakaz emisji obowiązuje do godz. 20. Do wprowadzenia ograniczeń potrzebna byłaby jednak zgoda partii koalicyjnych.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach. Mateusz Morawiecki o pomyśle Izabeli Leszczyny

O sprawę był pytany w czwartek Mateusz Morawiecki, który był na konferencji prasowej Zespołu Pracy dla Polski w Gliwicach. – Popieram tę propozycję. Alkoholizm jest złem i wszystko, co prowadzi do zwiększenia możliwości kupowania alkoholu, zwłaszcza w okolicznościach takich, gdzie może to służyć bardzo złym zachowaniom, to jest coś złego – zaczął swoją wypowiedź były premier.

Morawiecki wyjaśnił, że „w tym przypadku ma na myśli kierowców, którzy niestety czasami jeżdżą po alkoholu, dopuszczając się zbrodni”. – Jestem za tym, aby jak najbardziej ograniczać spożycie alkoholu i taka rzecz może do tego doprowadzić – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Bosak: jeżeli ktoś chce sobie kupić alkohol, to go sobie kupi

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy Krzysztof Bosak, który także był o to pytany w Radiu Zet. – Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych nie jest potrzebny, absolutnie, to uszczęśliwienie ludzi na siłę (…) bądźmy poważni, jeżeli ktoś chce sobie kupić alkohol, to go sobie kupi. Sklepy na stacjach benzynowych powinni być traktowane tak jak wszystkie inne sklepy. Jeżeli ktoś uważa, że powinno być inaczej, to niech powie dlaczego – mówił jeden z liderów Konfederacji.

