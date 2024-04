Uciskani mężczyźni zjechali do Krakowa. Pod patronatem RPO chcą walczyć z dyskryminacją

W Krakowie odbywa się pierwszy w Polsce Kongres Mężczyzn. Zdaniem jego organizatorów, Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn, mężczyźni w Polsce są dyskryminowani, żyją o 8 lat krócej niż kobiety, znacznie wcześniej kończą edukację i później przechodzą na emeryturę. I właśnie o tym zatroskani o swój los mężczyźni zamierzają rozmawiać. Co na to kobiety? – Niech zastanowią się, jak płacić na czas alimenty i nie być przemocowcem wobec słabszych? Mężczyźni uważają, że żyją w matriarchacie i są uciskani, ale – co dziwne – zaczynają mówić o tym po rozwodach i rozstaniach. Wcześniej w ogóle tego nie dostrzegają – odpowiadają.

– Mężczyźni w Polsce są dyskryminowani: żyją o 8 lat krócej niż kobiety, znacznie wcześniej kończą edukację i później przechodzą na emeryturę. Chcemy zwrócić uwagę na ich problemy i poszukać rozwiązań – mówi w rozmowie z portalem LoveKraków Michał Gulczyński, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn, organizatora pierwszego w Polsce Kongresu Mężczyzn. Stowarzyszenie powstało prawie dwa lata temu, ma obecnie około 80 członków, w tym także kobiety. Od kiedy wystąpiło z inicjatywą pierwszego w Polsce Kongresu Mężczyzn, media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności.

Czy Kongres Mężczyzn jest maskulinistyczny czy feministyczny? Na trzy tygodnie przed Kongresem, kiedy wiadomo było już, jacy goście wystąpią w Krakowie – „męskie” fora internetowe podały w wątpliwość udział w Kongresie Grupy Performatywnej Chłopaki jako... mało męskiej. Grupa ta na swoim wallu rozmawia o miesiączce, przytulaniu, chaotycznym świecie, nietraktowaniu penisa jako narzędzia i o kręgach mężczyzn, kobiet i osób niebinarnych. W internecie rozgorzała dyskusja, że grupa ta jest zbyt feministyczna, padały pytania, czy Kongres w ogóle tak naprawdę jest maskulinistyczny oraz wątpliwości, czy podczas imprezy nie będzie promowana wyłącznie idea „toksycznej męskości”, co przez niektórych uczestników zostało uznane za szkodliwe dla mężczyzn….