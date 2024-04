MSZ wydało ostrzeżenie dla Polaków. „Powinni natychmiast opuścić to terytorium”

W związku z możliwością eskalacji konfliktu między Iranem i Izraelem oraz wystąpienia działań zbrojnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie odradza wszelkie podróże do Iranu. MSZ dodaje, że „polscy obywatele, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium”.

Resort opublikował również wskazówki dla tych, którzy aktualnie znajdują się w Iranie. Trzeba bezwzględnie zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych polskiej dyplomacji i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierza się wyjechać z Iranu) oraz profilu Polak za granicą na platformie X/Twitter.

MSZ odradza podróże do Iranu w związku z konfliktem z Izraelem. Aktualizacja ostrzeżenia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważyło, że sytuacja bezpieczeństwa w Iranie jest dynamiczna. Przed wyruszeniem w drogę Polacy powinni: przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje oraz rodziny, przygotować gotówkę, a także zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia.

Należy pamiętać także, aby naładować telefon i power banki, zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe miejscowe i do placówki), a przypadku podróży własnym autem – zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.

MSZ o rekomendacjach dla osób w Iranie

To najnowszy komunikat MSZ ws. podróży do Iranu. Jeszcze przed atakiem tego kraju na Izrael polska dyplomacja odradzała podróże do Iranu. W przypadku osób pozostających na terenie tego państwa rekomendowano „bezwzględne unikanie zgromadzeń publicznych, marszów i demonstracji oraz apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po kraju”. „Na każdym etapie podróży i pobytu w Iranie rozważ, czy dalszy pobyt jest na pewno konieczny” – podsumował resort.

Czytaj też:

Napięcie na Biskim Wschodzie. LOT odwołał wybrane lotyCzytaj też:

Nadeszła reakcja Izraela. Eksplozje w pobliżu lotniska Isfahan w Iranie