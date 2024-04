Takiej Agaty Dudy jeszcze nie widzieliśmy! Aż trudno oderwać wzrok

Agata Kornahauser-Duda towarzyszy Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza Dama ma swój własny program aktywności. Znalazł się w nim czas m.in. na spotkanie z maturzystami szkół polonijnych oraz uczestnikami Konkursu „Słowem–Polska” w Nowym Jorku.

Agata Duda z wizytą w USA. Stylizacja Pierwszej Damy przykuwa uwagę

– Bardzo cieszy mnie to, że chcecie uczyć się języka polskiego, a przede wszystkim, że chcecie poznawać swoje korzenie. Jesteście świadomi swojej wartości jako Amerykanie, ale jesteście także dumni ze swojego pochodzenia. Za to bardzo wam dziękuję – mówiła Agata Kornhauser-Duda do zgromadzonych.

Uwagę przykuła stylizacja Pierwszej Damy. Żona prezydenta postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Założyła garnitur w odcieniu mlecznej czekolady z rozszerzanymi spodniami typu dzwony oraz jasnobeżową bluzkę. Do tego dobrała beżowe szpilki. Stylizację dopełnia wpięty w klapę żakietu sztuczny kwiat w tym samym odcieniu beżu co bluzka.

W tym samym stroju Agata Kornhauser-Duda pojawiła się na spotkaniu z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 w Queens. Jest to jedna z trzech szkół na terenie Nowego Jorku, w której czniowie mogą realizować naukę w systemie dwujęzycznym (polsko–angielskim). – Dzieci dwujęzyczne szybciej uczą się nie tylko dodatkowych języków, ale także dużo szybciej przyswajają materiał z innych dziedzin. Ponadto dzieci są znacznie bardziej otwarte na świat i inne kultury, co ma także wymiar społeczny – mówiła Pierwsza Dama do rodziców.

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z dziećmi

Żona Andrzeja Dudy w czasie wizyty w USA odwiedziła również Akademię Katolicką św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku. Na to spotkanie wybrała klasyczny zestaw: jasnobłękitny garnitur z rozszerzanymi spodniami oraz beżową bluzkę i szpilki w tym samym odcieniu. – Wykorzystujcie swoje umiejętności. Wkładajcie w to co robicie całe serce, ale przede wszystkim wyznaczajcie sobie cele i sumiennie dążcie do tego, aby te cele osiągnąć. Tego wam z całego serca życzę – mówiła Agata Kornhauser-Duda do uczniów.

Pierwsza Dama zwiedziła także Muzeum Miasta Nowy Jork, które w 2023 roku świętowało swoje 100–lecie. Podczas wizyty Małżonka Prezydenta zwiedziła główną ekspozycję prezentującą dzieje historyczne miasta oraz współczesność.

