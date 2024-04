Przejmujące sceny podczas pogrzebu Damiana Sobola. To wyjątkowy hołd

W sobotę 20 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Damiana Sobola, jednego z siedmiu członków organizacji World Central Kitchen, którzy zginęli w wyniku ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Odpowiedzialność za jego przeprowadzenie wzięła na siebie armia izraelska, a samo zdarzenie jest nazywane „tragicznym incydentem”, którego okoliczności muszą zostać wyjaśnione. W Kościele św. Józefa w Przemyślu pojawił się m.in. szef World Central Kitchen, a także wielu wolontariuszy organizacji.

Poruszające sceny podczas uroczystości pogrzebowych. Hołd dla Damiana Sobola

Damian Soból został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia”. Odznaczenie na ręce najbliższej rodziny Polaka złożył Dariusz Dudek, doradca prezydenta, który reprezentował głowę państwa w czasie uroczystości.

„Ta tragedia nigdy nie powinna się wydarzyć. Nasz rodak miał przed sobą jeszcze długie lata życia. Działalność Zmarłego przynosiła chlubę nie tylko Jemu osobiście, lecz także wszystkim Polakom. Niech wyrazem naszego głębokiego szacunku i niegasnącej pamięci o Nim będzie przyznany pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” – napisał Andrzej Duda w liście, który został odczytany podczas pogrzebu.

Jak poinformował Fakt.pl, przy cmentarzu ustawiono stół, a obok znalazł się wielki garnek z zupą warzywną. Ugotowali ją przedstawiciele fundacji Wolne Miejsce, która współpracuje z WCK. Zupę mieszał także szef organizacji. – Przyjechałem, aby upamiętnić Damiana. To był bardzo zaangażowany człowiek, który zapłacił najwyższą cenę za to, że niósł pomoc ludziom w beznadziejnej sytuacji. Był świetnym organizatorem. Trudno się pogodzić z tym, że ludzie tak dobrzy odchodzą tak szybko. To niesprawiedliwe – powiedział. Zupą byli częstowani żałobnicy, a gest stanowił hołd dla zmarłego, który zginął, dostarczając pomoc żywnościową w Strefie Gazy.

