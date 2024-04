Manul z poznańskiego zoo zdyskwalifikowany. Morawiecki: Sprawa jest poważna

O przykrej decyzji organizatorów konkursu na najpiękniejszego manula stepowego poznańskie Zoo poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poniedziałek 22 kwietnia na Facebooku pojawił się krótki wpis poświęcony tej sprawie.

Manul Mania zdyskwalifikowany z konkursu

„Zostałam zdyskwalifikowana. Powodów nie znam. Opiekunowie przekazali mi taką wiadomość, w związku z tym, mimo, że nie zależało mi specjalnie, to się na chwilę odwrócę tyłem. Nie, to nie!” – czytamy na stronie ogrodu zoologicznego.

Przy okazji wspomniano na niedawny sukces syna Mani, który w ubiegłym roku wygrał taki plebiscyt. „Magellan ma nadal swój tytuł i nikt mu go nie odbierze, a ja też miałam swoją chwilę sławy. Jak pewnie wiecie, my manule za rozgłosem raczej nie przepadamy. Miło było, do zobaczenia” – podsumowano.

Mateusz Morawiecki komentuje sprawę Mani

To przykra wiadomość dla wszystkich, którzy kibicowali poznańskiemu zwierzakowi. Jeszcze w niedzielę 21 kwietnia portal epoznan.pl informował, że Mania znalazła się w czwórce najpiękniejszych manuli stepowych na świecie i miała szansę na zwycięstwo. Organizatorzy z DailyMantle nie ujawnili, dlaczego wyrzucili ją z konkursu.

Swój komentarz do całego zamieszania dołożył także były premier Mateusz Morawiecki. „Sprawa jest poważna! Mania, nasz piękny manul, została zdyskwalifikowana w konkursie! Dla mnie – podobnie jak dla tysięcy głosujących – jest zwyciężczynią! Warto odwiedzić Manię w poznańskim ZOO” – pisał na X.

Więcej o manulach stepowych

Manule stepowe to gatunek zamieszkujący przeważnie górskie tereny w Azji. Można go rozpoznać po gęstym futrze w szarym kolorze oraz szerokiej głowie z małymi uszami. Potrafi osiągać od 46 do 65 cm (bez ogona) i ważyć od 2,5 do 4,5 kg. To bliski krewny żbika, który znany jest z umiejętności wspinania na strome skały.

Czytaj też:

Warszawskie zoo wściekłe na zachowanie Polaków. „Ręce nam opadają”Czytaj też:

To miasto opanowały małpy. Władze chcą się w końcu ich pozbyć