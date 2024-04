Wiceszef MON o głośnym pomyśle Andrzeja Dudy. Wskazał, „na czym polega problem prezydenta”

Cezary Tomczyk komentował w TVN24 słowa Andrzeja Dudy o gotowości rozlokowania w Polsce broni nuklearnej. Wiceszef MON przedstawiając stanowisko rządu podkreślił, że trzeba „więcej działania, mniej mówienia”. – Na pewno zaskakujące jest to, że prezydent Duda już kolejny raz wychodzi z pewną inicjatywą międzynarodową bez de facto rozmowy z rządem – zaczął wiceminister obrony narodowej.

– Myślę, że najpierw rozmowa, a później inicjatywa i taka powinna być właściwa kolejność, tym bardziej, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną – dodał Tomczyk. Wiceszef MON zaznaczył, że sprawa powinna zostać również przedyskutowana z sojusznikami, bo „my nie możemy ich zaskakiwać”. Tomczyk podkreślił, że „sprawa jest wrażliwa społecznie i jeżeli takie miałyby być podjęte, trzeba do nich dostosować ludzi”.

Andrzej Duda o broni nuklearnej w Polsce. Cezary Tomczyk zaskoczony

Zdaniem wiceszefa MON „99 proc. uzgodnień następuje, zanim zostanie ogłoszona decyzja lub chęć”. – Jeżeli to robimy odwrotnie, świadczy to raczej o naszej słabości niż sile – ocenił Tomczyk. Minister obrony narodowej mówił też o kwestii przystąpienia przez Polskę do inicjatywy europejskiej, kontynentalnej obrony powietrznej (ESSI). Tomczyk wyjaśniał, że oprócz Żelaznej Kopuły jest też druga inicjatywa brytyjska (DIAMOND) i Polska chce uczestniczyć w obu.

– Słyszałem ostatnio wypowiedzi pani premier Szydło i szczerze mówiąc, jestem głęboko zawstydzony, że ktoś, kto był polskim premierem, może opowiadać takie bzdury, że Polska w ogóle z czegoś rezygnuje – mówił wiceszef MON. Według Tomczyka „problem polega na tym, że prezydent Duda jest głęboko zaangażowany politycznie i zaangażowany jest politycznie w tezy, które dostawał kiedyś od ministra Mariusza Błaszczaka albo od jego poprzednika Antoniego Macierewicza”.

