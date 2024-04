Zmiany w prawie aborcyjnym dopiero po wyborach. Padła ważna zapowiedź

Przewodnicząca sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. aborcji Dorota Łoboda mówiła w poniedziałek 22 kwietnia w Studiu PAP o szczegółach zaplanowanego na wtorkowe południe posiedzenia. Posłanka KO podkreśliła, że celem będzie uchwalenie wniosku o wysłuchanie publiczne. Tłumaczyła, że wystąpiła już z wnioskiem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni i teraz będzie prosiła o poparcie wniosku uchwałą.

Na 17 maja planowane jest wysłuchanie publiczne wszystkich czterech projektów o aborcji. Łoboda wyjaśniła, że tak odległy termin ma „dać czas wszystkim organizacjom pozarządowym, obywatelkom, obywatelom i stronie społecznej, aby mogli się zgłosić”. – Temat jest na tyle ważny i budzący na tyle skrajne społeczne emocje, że nie wyobrażam sobie, aby pominąć wysłuchanie publiczne – kontynuowała polityk Koalicji Obywatelskiej.

Dorota Łoboda o wysłuchaniu publicznym czterech projektów ws. aborcji

Łoboda mówiła, że potem będą kontynuowane kolejne projekty. – Trudno jest w tej chwili zaplanować ściśle harmonogram, ja na razie zbieram opinie prawne, merytoryczne, oceny zgodności z konstytucją tych projektów. Już widzę, że trzeba będzie pracy nad poszczególnymi projektami. Tak naprawdę to my powinniśmy również te projekty dotyczące legalizacji aborcji połączyć w jeden, żeby nie wychodziły z komisji różne projekty dotyczące tej samej materii, no bo nie o to chodzi – powiedziała.

Posłanka KO podsumowała, że „rolą tej komisji jest wypracowanie jakiegoś porozumienia, a różnice w gronie koalicji 15 października co do rozwiązań dotyczących legalnej aborcji są oczywiste i nikt tego nie ukrywa”. Łoboda przyznała, że przekonanie PiS i Konfederacji jest misją straconą. – Chodzi o to, aby w gronie koalicjantek i koalicjantów się dogadać. Celem jest wyjście z jednym projektem i żeby to nie było przedmiotem wielkich sporów na posiedzeniach koalicjantów – zakończyła polityk.

