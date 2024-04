Pytanie wyprowadziło Kamińskiego z równowagi. Tak tłumaczył swoje zachowanie

Wtorkowe posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych skończyło się awanturą. Mariusz Kamiński zdecydował się opuścić salę i nazwać przewodniczącego komisji „świnią” po tym, jak Dariusz Joński zapytał go, czy ten był trzeźwy podczas jednego ze spotkań, na którym – jak wynika z zeznań Michała Wypija – zastraszał posłów Porozumienia.

– To są jakieś potworne insynuacje w oparciu o kłamstwa. Ten człowiek zaczął mnie znieważać i obrażać sugerując, że byłem pod wpływem alkoholu na jakimś spotkaniu. Te słowa nigdy wcześniej nie padały. To jest coś niebywałego. To jest straszny skandal. Tak nie wolno traktować świadka – mówił dziennikarzom Mariusz Kamiński po tym, jak opuścił posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Mariusz Kamiński po kilkunastu minutach zdecydował się jednak wrócić na posiedzenie komisji. Jak tłumaczył, po konsultacji z prawnikami „będzie składał pewne wnioski”. – Jeżeli będzie przestrzegany zgodny z prawem standard przesłuchania, będę w nim uczestniczył – dodał.

– Przewodniczący w sposób znieważający skierował wobec mnie niepoparte niczym insynuacje. Poseł Michał Wypij nie sformułował tego w ten sposób. To tak prymitywne, prostackie, że tego tolerować nie można. Zeznania wypija nie są prawdziwe, ale nie padły tam takie sformułowania – tłumaczył później Kamiński.

