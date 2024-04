OTS Orlen wpłacił 240 mln zaliczki spółce założonej przez 25-latka. Ropy nie dostarczono

Nowy zarząd Orlen Trading Switzerland poinformował we wtorek, że spółka – za poprzedniego zarządu – miała wpłacić niebotyczne zaliczki pośrednikom, za (głównie, choć nie tylko) wenezuelską ropę. Przelano je w pierwszej połowie grudnia – podaje Polska Agencja Prasowa. Następnie miały ruszyć dostawy surowca. Miał zostać dostarczony jeszcze w tym samym miesiącu – albo na początku 2024 roku.

Pieniędzy nie da się odzyskać?

Jak czytamy, 240 mln dol. (ponad 970 mln złotych) przekazano pewnej spółce, utworzonej w 2021 roku. Firma miała zostać zarejestrowana w Dubaju przez 25-letniego obywatela Chin lub Honkongu. Nowy zarząd OTS podaje, że ropę na tankowcach w Wenezueli planowano umieścić między grudniem a styczniem, ale tak się nie stało. Jak dodano, poprzedni zarząd spółki – do ostatniego dnia lutego miał nie podjąć żadnych działań – np. rezygnując z planów i rozwiązując umowę.

Wynajęcie tankowców wiązało się jednak z bardzo dużymi wydatkami – w postaci 600 tys. dol. (ponad 2,4 mln zł) za każdy dzień. W sumie sześć tankowców kosztowało OTS 30 mln zł (czyli 121,3 mln zł – za cały okres). Nowy zarząd OTS zrezygnował już z dostaw ropy. Wypowiedziano też umowy na czarter tankowców.

OTS podaje, że celem tamtej transakcji był zakup, a następnie sprzedaż ropy i innych produktów z Wenezueli do 18 kwietnia. Po to, by spółka była w posiadaniu surowca, na który Zachód nałożył sankcje. Wiązać mogłoby się to z dotkliwymi konsekwencjami.

Orlen chciał skorzystać z okazji

Warto przypomnieć – Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zniósł tymczasowo sankcje na eksport ropy naftowej z Wenezueli – jak informowała w październiku agencja Reutera. Ropa, którą zakupiła spółka Orlenu, miała z Ameryki Południowej trafić do Chin.

W listopadzie 2023 roku TVN24 skontaktował się z Orlenem, który odniósł się do tych doniesień, informując, że OTS „prowadzi działania zawsze (...) w zgodzie z międzynarodowymi regulacjami i uwzględniając obowiązujące sankcje”. Dziennikarze agencji Reutera pisali wówczas m.in. o wyczarterowaniu olbrzymiego tankowca Olympic Trophy – co kosztowało 13 mld dol.

Jak podaje nowy zarząd, Orlen przestrzegał przepisów – w przeanalizowanych dokumentach OTS nie znaleziono informacji dotyczących np. ropy z krajów takich jak Rosja czy Iran.

Korekcja wyniku finansowego netto. O ok. 6,45 mld zł

OTS to spółką w 100 proc. zależną od Orlenu. Ma siedzibę w Szwajcarii (w Baar). Powołano ją w 2022 roku, by „ułatwić operacje handlowe i świadczenie globalnych usług handlowych dla produktów rafineryjnych i petrochemicznych” – czytamy na oficjalnej stronie.

Jak tydzień temu informował Orlen, zarząd otrzymał informację od OTS o zidentyfikowaniu zdarzenia, które spowodowało podjęcie decyzji o skorygowaniu w dół jej wyniku finansowego (zysku netto) za rok 2023. W związku z tym przewidziano ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za zeszły rok, w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, dodatkowej kwoty – w wysokości ok. 1,6 mld zł – głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy.

