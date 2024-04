Tusk komentuje historyczną decyzję Sunaka. „Czas zakończyć okres współzawodnictwa”

We wtorek premier Wielkiej Brytanii Richi Sunak oraz szef NATO Jens Stoltenberg złożyli wizytę w Warszawie. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział istotne wsparcie finansowe dla Ukrainy.

Szef polskiego rządu mówił, że w czasie spotkania w KPRM była mowa o bezpieczeństwie Polski, Wielkiej Brytanii, Europy w kontekście wojny w Ukrainie.



– Rozmawialiśmy o wzmocnieniu współpracy w formatach, w jakich Wielka Brytania i Polska działają. Bardzo się cieszę, że bedziemy działać w ramach European Sky Shield Initiative. (...) Rozmawialiśmy też o tym z sekretarzem NATO. Z tych różnych inicjatyw musi natychmiast narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa, który obejmie cały kontynent i Wielką Brytanię. Musimy zakończyć czas konkurencji między inicjatywami na rzecz obrony – zaznaczył premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

– Nasza stara, dobra przyjaźń, Wielkiej Brytanii i Polski znajduje potwierdzenie także w naszej współpracy. Jeszcze raz Richi Sunak, serdeczne dzięki! – mówił premier.

Richi Sunak powiedział, że Polska i Wielka Brytania to sojusznicy na zawsze.

– Od dwóch lat pomagamy sąsiadom Polski, dlatego powiedziałem o dodatkowym 0,5 mln funtów. Przywieziemy tu myśliwce Typhoon, chcemy tu przysłać 16 tysięcy żołnierzy. Wiemy, że Polska jest w sercu bezpieczeństwa całej Europie – mówił brytyjski premier.

Podczas wcześniejszej wizyty w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Sunak powiedział, że rząd przestawia brytyjski przemysł obronny „na tory wojenne” i opisał zwiększone wydatki jako „największe wzmocnienie naszej obrony narodowej od pokolenia”. Dodał, że jeśli teraz nie będzie dużych inwestycji w militarne wsparcie Ukrainy, będzie to tylko wzmacniać Putina i zagrozi porządkowi na świecie.

Miliony funtów dla Ukrainy. „Świat najbardziej niebezpieczny od zimnej wojny”

– Będziemy wysyłać Ukrainie dodatkowo 500 mln funtów. W tym roku nasze całościowe wydatki na pomoc Ukrainie wyniosą 3,5 mld funtów. Będziemy przesyłać 400 pojazdów, 400 mln sztuk amunicji, obronę przeciwlotniczą oraz pociski Storm Shadow –zapowiedział szef brytyjskiego rządu.

– W świecie, który jest najbardziej niebezpieczny od zakończenia zimnej wojny, nie możemy popadać w samozadowolenie – powiedział Sunak podczas konferencji. – W miarę jak nasi przeciwnicy zbliżają się do siebie, musimy robić więcej, aby bronić naszego kraju, naszych interesów i naszych wartości – dodał.

Zapowiedział, że Wielka Brytania ma zwiększyć wydatki na obronność do rekordowej wartości w historii, 2,5 proc. PKB do końca dekady. To powyżej celu 2 proc. ustalonego przez NATO, ponieważ europejscy członkowie sojuszu obawiają się możliwych reperkusji wojny Rosji z Ukrainą.

twitterCzytaj też:

Tusk spotka się ze Stoltenbergiem. „To jest dalszy ciąg mojej misji”Czytaj też:

NATO wykona kolejny krok ws. pomocy Ukrainie? Temu rozwiązaniu sprzeciwiają się Polacy