Brytyjskie myśliwce będą patrolować polskie niebo

We wtorek 23 kwietnia premier Sunak pojawił się z wizytą w Warszawie. Oznajmił, że myśliwce Tajfun będą patrolować polską przestrzeń powietrzną. W trakcie wizyty Rishi Sunak spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz premierem Donaldem Tuskiem. Na wspólnej konferencji prasowej z tym ostatnim, postanowił przemówić po polsku. – Jesteśmy sojusznikami na zawsze – zapewniał.

Rishi Sunak obiecał wsparcie Polski wojskiem i samolotami

– Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie – przypomniał polityk. – Między Polską a Wielką Brytanią jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo – dodawał. – Wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej – mówił.

Premier Wielkiej Brytanii obiecał, że dostarczy naszemu krajowi nowoczesnych samolotów do obrony. – Przywieziemy tutaj również myśliwce Tajfun, które będą patrolować Polską przestrzeń powietrzną, wspierać Polskę i my się do tego przyczynimy. Chcemy też przysłać 16 tysięcy wojsk, w ramach wsparcia Wielkiej Brytanii – zapowiadał.

MON podsumowało spotkanie z Brytyjczykami

We wtorek 23 kwietnia dwustronne spotkanie odbyli także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps. Przedmiotem ich rozmów był rozwój współpracy wojskowej i bezpieczeństwo w regionie. Po wszystkim Kosiniak-Kamysz napisał krótkie podsumowanie.

„Kolejna konkretna rozmowa z Sekretarzem Obrony Grantem Shappsem o rozwoju wojskowej współpracy i bezpieczeństwie w regionie. Wielka Brytania jest jednym z naszych strategicznych partnerów. W Polsce stacjonuje brytyjski system przeciwlotniczy Sky Sabre. Nasi żołnierze wspólnie strzegą bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO w Bemowie Piskim. Fundamentem skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom jest solidarność i współpraca” – oceniał szef MON.

